Снижение НДС для аграриев минимизирует «скрутки» и вернет бюджету 20-25 млрд грн в год

Законопроект № 3656 снизит налоговую нагрузку на аграриев и минимизирует возможности для так называемых «скруток». Об этом говорится в материале Газета.ua.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября в первом чтении проголосовала за законопроект № 3656. Документ получил позитивную оценку Государственной налоговой службы и Минфина. Был поддержан крупнейшими аграрными ассоциациями и большинством парламентских фракций.

Законопроект предполагает снижение НДС с 20% до 14% на отдельные категории агропродукции: крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Снижение ставки НДС — один из инструментов поддержки сельхозпроизводителей в период коронакризиса. В случае принятия закон снизит налоговую нагрузку на аграриев и, соответственно, удешевит сырье для переработчиков агропродукции. «Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени», — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Со своей стороны нардеп Нина Южанина отметила, что закон уменьшит поле для налоговых «скруток» и позволит бюджету сэкономить на возмещении «липового НДС». «Наконец „скрутки“ при выращивании и в дальнейшем экспорте зерновых изменятся или вообще исчезнут. А это большие потери бюджета, которые сегодня мы имеем — до 20-25 миллиардов ежегодно из-за выращивания зерновых, которые находятся в тени, возмещается НДС из бюджета, который никем не оплачен», — объясняет Южанина.

По оценке Всеукраинской аграрной рады, снижение НДС также будет стимулировать увеличение оборотных средств, которые аграрии смогут инвестировать в развитие бизнеса.