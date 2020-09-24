Войти
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
соседи
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
резонанс
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

ритейл
RSS

«Эпицентр» переформатирует сеть гипермаркетов «Новая линия» под единый бренд

186
«Эпицентр» переформатирует сеть гипермаркетов «Новая линия» под единый бренд

Группа компаний «Эпицентр К» намерена переформатировать всю сеть строительных гипермаркетов «Новая линия» и объединить их под единым брендом «Эпицентр», сообщил генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр Михайлишин.

«Сегодня мы начали процесс переформатирования всех гипермаркетов „Новая линия“ в ТЦ „Эпицентр“. Это, среди прочего, предусматривает и расширение ассортимента. В „Новой линии“ представлено лишь 60 тыс. артикулов, тогда как под брендом „Эпицентр“ будет минимум 500 тыс.», — рассказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Михайлишина, после приобретения сети из 16 гипермаркетов в 2013 году «Новая линия» по показателям оборотов уступала «Эпицентру» в семь раз и фактически была убыточной, однако в течение пяти месяцев ее удалось вывести в плюс.

Как сообщил Михайлишин, проекты переформатирования и достройки торговых центров уже завершены в Борисполе и Буче (оба — Киевская обл.), продолжается — в Запорожье, планируется в Чабанах (Киевская обл.).

В то же время он отметил, что коронакризис внес коррективы в планы по переформатированию «Новой линии».

«В 2020 году ми точно не успеем. Во-первых, карантин внес свои коррективы, во-вторых, мы за первое полугодие добавили много новых проектов, которые нужно воплотить в жизнь», — пояснил он.

Как сообщалось, контрольным пакетом акций ритейлера «Новая Линия» до 2013 года владела компания Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр). На тот момент сеть в целом объединяла 16 гипермаркетов общей торговой площадью свыше 230 тыс. кв. м в 10 областях Украины.

Читайте также: Банк Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными

ООО «Эпицентр К» создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО «Эпицентр К» являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Эпицентр, Новая линия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016