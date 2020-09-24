«Эпицентр» переформатирует сеть гипермаркетов «Новая линия» под единый бренд

Группа компаний «Эпицентр К» намерена переформатировать всю сеть строительных гипермаркетов «Новая линия» и объединить их под единым брендом «Эпицентр», сообщил генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр Михайлишин.
«Сегодня мы начали процесс переформатирования всех гипермаркетов „Новая линия“ в ТЦ „Эпицентр“. Это, среди прочего, предусматривает и расширение ассортимента. В „Новой линии“ представлено лишь 60 тыс. артикулов, тогда как под брендом „Эпицентр“ будет минимум 500 тыс.», — рассказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Михайлишина, после приобретения сети из 16 гипермаркетов в 2013 году «Новая линия» по показателям оборотов уступала «Эпицентру» в семь раз и фактически была убыточной, однако в течение пяти месяцев ее удалось вывести в плюс.
Как сообщил Михайлишин, проекты переформатирования и достройки торговых центров уже завершены в Борисполе и Буче (оба — Киевская обл.), продолжается — в Запорожье, планируется в Чабанах (Киевская обл.).
В то же время он отметил, что коронакризис внес коррективы в планы по переформатированию «Новой линии».
«В 2020 году ми точно не успеем. Во-первых, карантин внес свои коррективы, во-вторых, мы за первое полугодие добавили много новых проектов, которые нужно воплотить в жизнь», — пояснил он.
Как сообщалось, контрольным пакетом акций ритейлера «Новая Линия» до 2013 года владела компания Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр). На тот момент сеть в целом объединяла 16 гипермаркетов общей торговой площадью свыше 230 тыс. кв. м в 10 областях Украины.
ООО «Эпицентр К» создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО «Эпицентр К» являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
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