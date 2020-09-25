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СНБО собирается поставить на учет всех пользователей ВКонтакте в стране

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СНБО собирается поставить на учет всех пользователей ВКонтакте в стране

Всех украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» поставят на учет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности».

Он напомнил, что «ВКонтакте» заблокирована на территории страны и заявил, что пользователи должны также нести ответственность за ее использование. «Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — сказал Данилов.

Сейчас, несмотря на блокировку «ВКонтакте», сервис обходит ограничения благодаря использованию прокси-серверов. 12 сентября соцсеть сообщила, что улучшила работу прокси в онлайн-приложении, благодаря чему оно будет доступно на территории Украины без использования VPN. 22 сентября СНБО подтвердил, что мобильное приложение соцсети доступно в стране.

Данилов заявил, что сейчас власти занимаются решением вопроса эффективной блокировки «ВКонтакте» вместе с иностранными партнерами. «Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — сказал секретарь СНБО Украины.

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Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских компаний и физических лиц в мае 2017 года после того, как Служба безопасности Украины обвинила российские ИT-компании в передаче данных украинцев спецслужбам России. На территории страны заблокировали российские социальные сети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также сервисы «Яндекса». Срок действия ограничительных мер истекал 15 мая 2020 года, однако 15 мая президент Владимир Зеленский продлил запрет на три года.

По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину в январе 2017 года приходилось 17,6% от общего трафика «ВКонтакте». По данным на май 2020 года доля трафика из Украины во «ВКонтакте» упала до 6,48%, но к сентябрю немного подросла — до 6,66%. Соцсеть остается на четвертом месте в списке самых популярных сайтов на Украине.

ВКонтакте, СНБО
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