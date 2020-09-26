Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.
«Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету», — сообщила пресс-служба ГБР.
В ведомстве напомнили, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним (статья 416 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области.
На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли, двое выжили (один в среднем состоянии, второй в очень тяжелом). По состоянию на утро 26 сентября на месте трагедии идут поиски двух жертв авиакатастрофы.
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