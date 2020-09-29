Порошенко заболел коронавирусом

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.
«Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник.
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чтоб он околел.