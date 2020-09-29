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Порошенко заболел коронавирусом

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Порошенко заболел коронавирусом

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник.

Петр Порошенко, коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko только что

UA . ДЛЯ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ПРОСИМО ПАНА БАЙДЕНА ЗНИЩИТИ ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ВИБОРІВ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ І В ЛЮДСТВІ У ВЛАДІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА З ОКУПАНТАМИ ПУТІНМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ КАТАСТРОФИ БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИСЯ ДО ПОВНОГО ЗНИКНЕННЯ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ З БОГОМ ДІТЬМИ І ВНУКАМИ ПЕРЕМОГА НАД КАТАМИ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ АБО ДО ОСТАННЬОГО ПОДИХУ БОРОТЬБА ДО ПОВНОЇ ПЕРЕМОГИ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Sergey Lavidenko
Sergey Lavidenko 16 минут назад

чтоб он околел.

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Вторник, 29 сентября 2020
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