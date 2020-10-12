Пятого президента Петра Порошенко, который заболел COVID-19, выписали из столичной больницы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Порошенко.

«Сообщаем, что сегодня (12 октября — ред.) Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось», — отмечается там.

29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.