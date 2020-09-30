Ярослав Качиньский вошел в состав нового правительства Польши

Правящая в Польше коалиция «Объединенные правые» во главе с партией «Закон и справедливость» согласовала новый состав правительства страны. Об основных изменениях сообщил в среду в ходе торжественной церемонии премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Новая структура правительства призвана улучшить процесс принятия решений», — сказал он и подчеркнул, что «нынешние времена — это вызов, связанный с пандемией и процессом выхода из нее с экономической точки зрения». По словам Моравецкого, также идет борьба за европейские ценности, которой в Польше придается большое значение. «Также речь идет об уменьшении бюрократии и повышении эффективности», — добавил он.
Во главе обновленного правительства остался действующий премьер Моравецкий. У него будет четыре вице-премьера, в том числе ранее много лет не входивший в состав правительства лидер партии власти «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Он будет руководить Комитетом по вопросам государственной безопасности.
Ключевые ведомства в польском кабмине сохранили своих руководителей. МИД по-прежнему будет возглавлять Збигнев Рау, Минобороны — Мариуш Блащак, МВД — Мариуш Каминьский, министерство юстиции — Збигнев Зёбро, Минфин — Тадеуш Косчиньский, Минздрав — Адам Недзельский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016