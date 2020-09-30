Ярослав Качиньский вошел в состав нового правительства Польши

Правящая в Польше коалиция «Объединенные правые» во главе с партией «Закон и справедливость» согласовала новый состав правительства страны. Об основных изменениях сообщил в среду в ходе торжественной церемонии премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Новая структура правительства призвана улучшить процесс принятия решений», — сказал он и подчеркнул, что «нынешние времена — это вызов, связанный с пандемией и процессом выхода из нее с экономической точки зрения». По словам Моравецкого, также идет борьба за европейские ценности, которой в Польше придается большое значение. «Также речь идет об уменьшении бюрократии и повышении эффективности», — добавил он.

Во главе обновленного правительства остался действующий премьер Моравецкий. У него будет четыре вице-премьера, в том числе ранее много лет не входивший в состав правительства лидер партии власти «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Он будет руководить Комитетом по вопросам государственной безопасности.

Ключевые ведомства в польском кабмине сохранили своих руководителей. МИД по-прежнему будет возглавлять Збигнев Рау, Минобороны — Мариуш Блащак, МВД — Мариуш Каминьский, министерство юстиции — Збигнев Зёбро, Минфин — Тадеуш Косчиньский, Минздрав — Адам Недзельский.