Качиньский обвинил Германию в попытках создать в ЕС «четвертый рейх»

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский усмотрел признаки строительства «четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Европейский союз.
Говоря о части коалиционного соглашения в Германии, где отмечается желание расширить ЕС в «федеральное европейское государство», Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что некоторые страны «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС».
Он пояснил, что «этот термин — Четвертый немецкий рейх — не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому». «Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», — сказал Качиньский.
Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 годы и объединявшую обширные земли в центральной Европе, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии, Вторым — Германскую империю, провозглашенную в 1871 году и павшую в 1918 году, а Третьим — нацистскую Германию с 1933 по 1945 годы.
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