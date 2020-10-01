В РФ заявили, что Навальный работает на западные спецслужбы

Оппозиционер Алексей Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран и действует в их интересах. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.
«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику», — сказал Володин, комментируя высказывания Навального о причастности российского президента к случившемуся с ним.
«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — добавил спикер.
Спикер также заявил, что Бундестаг Германии отказывается создать совместную рабочую группу с Госдумой для контроля за расследованием произошедшего с Алексеем Навальным.
«Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы в четверг.
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