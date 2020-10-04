Попытки снять ОПЗЖ с выборов в Николаевской области не увенчались успехом, – Загородний

Николаевский окружной административный суд 2 октября удовлетворил иски партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и обязал областную и городскую территориальные избирательные комиссии провести заседания и зарегистрировать списки кандидатов в местные советы от ОПЗЖ.
Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной партийной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.
«Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не сумела ни зарегистрировать нашу политическую силу, ни отказать ей в регистрации на выборы в Николаевский областной совет. Решение суда следующее: полностью удовлетворить наше исковое заявление. Это выражается в том, что суд признал бездействие комиссии и обязал ее зарегистрировать наш список — единый территориальный список кандидатов в депутаты в Николаевский областной совет от Политической партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“», — сообщил Юрий Загородний.
Кроме того, согласно решению суда противоправным было признано бездействие Николаевской городской избирательной комиссии, которую также обязали заново рассмотреть документы на регистрацию кандидатов в депутаты в Николаевский городской совет от ОПЗЖ.
«Эти решения суда говорят о том, что те претензии и замечания, которые предъявляли обе комиссии к нашей политической силе и к нашим спискам, несостоятельны, потому что суд не увидел в наших подготовленных списках оснований для существенных замечаний, которые бы препятствовали регистрации наших кандидатов в депутаты как в Николаевский городской, так и в Николаевский областной советы. Политические спекуляции, игры и, я бы даже сказал, давление некоторых политических сил (а особенно старалась не допустить к регистрации нашу политсилу „Европейская солидарность“) — все эти попытки не увенчались успехом и потерпели фиаско. Суд доказал правоту нашей политической силы», — подчеркнул Юрий Загородний.
Напомним, находясь под политическим давлением, Николаевская областная и Николаевская городская территориальные избирательные комиссии заблокировали принятие решений о регистрации кандидатов на местных выборах от ОПЗЖ.
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о причинах роста рейтинга политической силы.
«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», — отметил Виктор Медведчук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016