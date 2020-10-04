Попытки снять ОПЗЖ с выборов в Николаевской области не увенчались успехом, – Загородний

Николаевский окружной административный суд 2 октября удовлетворил иски партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и обязал областную и городскую территориальные избирательные комиссии провести заседания и зарегистрировать списки кандидатов в местные советы от ОПЗЖ.

Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной партийной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.

«Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не сумела ни зарегистрировать нашу политическую силу, ни отказать ей в регистрации на выборы в Николаевский областной совет. Решение суда следующее: полностью удовлетворить наше исковое заявление. Это выражается в том, что суд признал бездействие комиссии и обязал ее зарегистрировать наш список — единый территориальный список кандидатов в депутаты в Николаевский областной совет от Политической партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“», — сообщил Юрий Загородний.

Кроме того, согласно решению суда противоправным было признано бездействие Николаевской городской избирательной комиссии, которую также обязали заново рассмотреть документы на регистрацию кандидатов в депутаты в Николаевский городской совет от ОПЗЖ.

«Эти решения суда говорят о том, что те претензии и замечания, которые предъявляли обе комиссии к нашей политической силе и к нашим спискам, несостоятельны, потому что суд не увидел в наших подготовленных списках оснований для существенных замечаний, которые бы препятствовали регистрации наших кандидатов в депутаты как в Николаевский городской, так и в Николаевский областной советы. Политические спекуляции, игры и, я бы даже сказал, давление некоторых политических сил (а особенно старалась не допустить к регистрации нашу политсилу „Европейская солидарность“) — все эти попытки не увенчались успехом и потерпели фиаско. Суд доказал правоту нашей политической силы», — подчеркнул Юрий Загородний.

Напомним, находясь под политическим давлением, Николаевская областная и Николаевская городская территориальные избирательные комиссии заблокировали принятие решений о регистрации кандидатов на местных выборах от ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о причинах роста рейтинга политической силы.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», — отметил Виктор Медведчук.