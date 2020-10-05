Президент Еврокомиссии не примет участия в саммите Украина-ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не сможет принять участие в саммите Украина-ЕС, который должен состояться в Брюсселе 6 октября из-за самоизоляции, поэтому во время встречи на высшем уровне ее представит вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Об этом в понедельник на брифинге для прессы сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Укринформ.

Как сообщал Капитал, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пошла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

Во вторник, 6 октября, в Брюсселе состоится ежегодный саммит Украина-ЕС. На нем, в частности должна была присутствовать и президент Еврокомиссии.

Предыдущий саммит Украина — ЕС состоялся в июле прошлого года. По его итогам были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.