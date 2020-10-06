За неделю банки выдали «доступных кредитов» на 820 миллионов

Уполномоченные банки в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» за прошедшую неделю выдали 322 кредита на сумму в 820 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
72% (592 млн гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (120 млн гривен) — это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (108 млн гривен).
«С момента старта программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ уполномоченные банки выдали 4127 займов на общую сумму в 9,883 миллиарда гривен. Из них 7,760 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,608 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 515 млн гривен — на пополнение оборотных средств», — говорится в сообщении.
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