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Россия готова поставлять в Украину вакцину против COVID-19 – итог переговоров Путина с Медведчуком

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Россия готова поставлять в Украину вакцину против COVID-19 – итог переговоров Путина с Медведчуком

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт политсилы.

«Поздравляю вас с тем, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину „Спутник V“. Знаю, что на подходе регистрация и другой вакцины. Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала свои возможности и научные достижения», — обратился Виктор Медведчук к российскому президенту.

По словам украинского политика, как и граждане других государства, украинцы нуждаются в вакцинации против COVID-19. «Это (вакцинация — ред.) самое надежное средство защиты. И я просил бы вас рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала, в том числе и в Украину. Чтобы украинские граждане были защищены от этого страшного заболевания, — попросил он в ходе встречи с Владимиром Путиным. — Несмотря на кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы вы, Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем».

По словам российского президента, такая возможность действительно существует. «Если мы с Беларусью начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Однако нужно чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности, — отметил Владимир Путин. — Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Это вопрос гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, заботы о людях».

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В свою очередь Медведчук заявил, что эффективность и безопасность вышеуказанной вакцины проверил лично на себе и членах своей семьи — ни с побочными явлениями, ни с временным недомоганием никто из них не столкнулся. «Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень легко перенесли. Для физического состояния просто незаметно, — поделился он. — А анализы крови подтвердили, что есть антитела в достаточном количестве, и у меня, и супруги, и у сына».

Владимир Путин, Виктор Медведчук, вакцина, коронавирус
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