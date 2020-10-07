Глава Совета НБУ объяснил, за что объявили выговоры Рожковой и Сологубу

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что «в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят к сфере их служебной компетенции».

Комментарий Данилишина обнародовали на сайте Нацбанка.

«Согласно закону Украины „О Национальном банке Украины“ сотрудники НБУ являются служащими НБУ, которые непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Кроме того, члены правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно соблюдать Кодекс этики работника НБУ, избегать любых ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов.

В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции и действий, а также нарушая нормативно-правовые акты, которые они сами принимали», — подчеркнул Данилишин.

По его словам, Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ от 17 декабря 2019 № 795-но «О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации» (в редакции приказа Национального банка Украины от 10 июля 2020 № 494-но) и Кодекс этики работника НБУ.

«Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания. Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельз », - добавил он.

«Поэтому Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая и интервью в СМИ (изданию Kyiv Post) первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба (предоставлено ими этом изданию 21 сентября 2020) по институциональной независимости и кадровой политике Национального банка Украины и другие материалы», — отметил Данилишин.

Он пояснил, что, учитывая мнения членов Совета НБУ и письмо главы НБУ Кирилла Шевченко, Совет решил выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

«Не вижу в данном случае никаких нарушений действующего законодательства Украины.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Национальный банк — это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было — это Центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, задачи, функции, полномочия и принципы организации которого определяются Конституцией и Законами Украины. Это целостная государственная организация, составляющими которой являются Совет и Правление НБУ. Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк», — сказал Данилишин.

Напомним, ранее Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора — Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, утверждал член Совета Национального банка Василий Горбаль.