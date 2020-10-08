Войти
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
евроинтеграция
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера
решение
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В больницах Украины пациентами с COVID-19 уже занято более 20 тысяч коек

245
В больницах Украины пациентами с COVID-19 уже занято более 20 тысяч коек

В медучреждениях, определенных для лечения пациентов с COVID-19 пребывает более 20 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, министерство намерено проводить консультации cо специалистами, чтобы найти баланс и не остановить экономику.

«В медучреждениях по состоянию на утро четверга пребывает более 20 тыс. больных. Медицинская система не выдержит, если мы не начнем соблюдать правила. Я понимаю, что мы не можем пойти тем путем, которым пошли некоторые страны, в частности, Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней. ...В связи с тем, что нам необходима действенная медицинская система, я буду советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику, и чтобы всем могла быть предоставлена медицинская помощь», — сказал он.

Читайте также: Yle: Как украинцы нелегально работают в Финляндии

Напомним, в Украине по состоянию на 8 октября лабораторно подтверждено 244 734 случая COVID-19, из них за сутки — рекордные 5 397.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 октября 2020
Среда, 7 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Чума на оба ваши дома! И на все биолабы

Во время недавнего селекторного совещания с Кабмином Владимир Зеленский высказал здравую мысль о том, что Украине нужно создать биологическую лабораторию для разработки вакцины от коронавируса. Мысль хорошая! Странно, что она не пришла в голову Зеленскому раньше, на старте эпидемии COVID-19. В январе или феврале такая инициатива прозвучала бы более уместно. А, может быть, президент не знает, что на территории Украины действуют 10 биолабораторий, 3 института и одна система контроля за патогенами?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% – это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016