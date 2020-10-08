В больницах Украины пациентами с COVID-19 уже занято более 20 тысяч коек

В медучреждениях, определенных для лечения пациентов с COVID-19 пребывает более 20 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, министерство намерено проводить консультации cо специалистами, чтобы найти баланс и не остановить экономику.

«В медучреждениях по состоянию на утро четверга пребывает более 20 тыс. больных. Медицинская система не выдержит, если мы не начнем соблюдать правила. Я понимаю, что мы не можем пойти тем путем, которым пошли некоторые страны, в частности, Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней. ...В связи с тем, что нам необходима действенная медицинская система, я буду советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику, и чтобы всем могла быть предоставлена медицинская помощь», — сказал он.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 октября лабораторно подтверждено 244 734 случая COVID-19, из них за сутки — рекордные 5 397.