Лазарев: У власти, в отличие от Медведчука, нет плана реинтеграции и восстановления Донбасса

Рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа», согласно данным соцопросов, колоссально снижается на юго-востоке и в центре Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил известный украинский политолог Александр Лазарев.

«Снижаются по одной простой причине — они пообещали мир на Донбассе, но ничего не выполнили. И люди начали это ощущать на себе, начали поддерживать „Оппозиционную платформу ‒ За жизнь“ и Виктора Медведчука. В данном падении рейтингов власть начала понимать, что необходимо показать населению, что они что-то делают в данном направлении (урегулирования ситуации на Донбассе, — Ред.). Вводят Витольда Фокина (заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, — Ред.), человека, который заявляет, что будет идти путем Минских соглашений. Потом, спустя определенное время, проводят социологические замеры, которые показывают углубление тенденции к нисходящей: то есть, рейтинг „слуг народа“ не то что не выровнялся, он дальше продолжает падать. Таким образом, „слуги народа“ начинают понимать, что на юго-востоке они теряют своих избирателей и делают следующий шаг: если на юго-востоке не смогли, значит нужно заигрывать с западом. Значит, мы выводим Фокина, потому что он сделал заявление о том, что на Донбассе он не увидел достаточных доказательств присутствия на данный момент российских войск», — озвучил свою точку зрения эксперт.

Также политолог акцентировал внимание на том, что у нынешней власти, в отличие от лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, нет никакого плана для реинтеграции и восстановления Донбасса и объяснил, почему так произошло.

«Владимир Зеленский и его команда являются популистами. Они обещали всё и для всех. Для того, чтобы охватить максимальный уровень поддержки. Они зашли на все электоральные поля, они начали заходить в концепции других политиков. Например, в концепцию Виктора Медведчука по мирному урегулированию. Они взяли только лозунговую составляющую с заглавием „Принесем мир“, в структурную часть даже не вникали, потому что уже тогда понимали, что ничего делать не будут. У них есть определенные обязательства перед внутренним и внешним капиталом, которые не заинтересованы в том, чтобы урегулировался вопрос на Донбассе. Более того, они не просто не имеют плана урегулирования, у них нет плана реинтеграции и восстановления Донбасса. Поэтому, изначально реинтеграция Донбасса не планировалась, никто из новой власти не планировал урегулировать этот вопрос, они просто сыграли на настроениях общества», — добавил Александр Лазарев.

Ранее политолог заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной компании спаразитировал на концепции народного депутата Украины Виктора Медведчука и партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Также Лазарев говорил о том, что у новой власти нет ни заинтересованности, ни каких-либо планов для решения конфликта на Донбассе.

«Пусть власть ответит, какой у нее план реинтеграции, как они вообще всё это видят... Потому что рассказывать „Мы просто прекратим стрелять“ — это хорошо. Дальше что? Как вы собираетесь возвращать территории? Ни один из политиков новой власти об этом не говорит. У них просто нет реального плана, в отличие от оппозиции», — высказал мнение эксперт.