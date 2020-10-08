Евростат обнародовал статистику по росту цен на недвижимость в ЕС

Сильнее всего в Евросоюзе (на 13,3%) за последний год подорожало жилье в Люксембурге. Соответствующие данные приводятся в отчете на сайте Евростата.
На втором месте по годовому росту цен — Польша (+10,9%), а на третьем — Словакия (+ 9,7%). Наибольшее снижение по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в Венгрии (минус 5,6%) и на Кипре (минус 2,9%), следует из материалов статистического ведомства.
Наибольший рост во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами был зарегистрирован также в Люксембурге (+ 4,4%), Италии (+3,1%) и Австрии (+ 2,5%). Сильнее всего за этот период цены снизились в Венгрии (-7,4%), Эстонии (-5,8%), Латвии (-2,3%), Болгарии (-1,1%) и Ирландии (-0,1%), говорится в отчете.
По итогам второго квартала этого года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом годовой прирост составил 5,2%, пояснил Евростат.
Собственники жилья в странах Европы сегодня продают его с большими скидками в связи с пандемией коронавируса, из-за которой снизился спрос. Найти варианты с хорошим дисконтом (до 30%) сейчас можно в Болгарии, Греции, Испании, Италии и Кипре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016