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Евростат обнародовал статистику по росту цен на недвижимость в ЕС

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Евростат обнародовал статистику по росту цен на недвижимость в ЕС

Сильнее всего в Евросоюзе (на 13,3%) за последний год подорожало жилье в Люксембурге. Соответствующие данные приводятся в отчете на сайте Евростата.

На втором месте по годовому росту цен — Польша (+10,9%), а на третьем — Словакия (+ 9,7%). Наибольшее снижение по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в Венгрии (минус 5,6%) и на Кипре (минус 2,9%), следует из материалов статистического ведомства.

Наибольший рост во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами был зарегистрирован также в Люксембурге (+ 4,4%), Италии (+3,1%) и Австрии (+ 2,5%). Сильнее всего за этот период цены снизились в Венгрии (-7,4%), Эстонии (-5,8%), Латвии (-2,3%), Болгарии (-1,1%) и Ирландии (-0,1%), говорится в отчете.

По итогам второго квартала этого года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом годовой прирост составил 5,2%, пояснил Евростат.

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Собственники жилья в странах Европы сегодня продают его с большими скидками в связи с пандемией коронавируса, из-за которой снизился спрос. Найти варианты с хорошим дисконтом (до 30%) сейчас можно в Болгарии, Греции, Испании, Италии и Кипре.

недвижимость, ЕС
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Четверг, 8 октября 2020
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