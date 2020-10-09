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Продажи легковых электромобилей в Украине увеличились на 6%

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Продажи легковых электромобилей в Украине увеличились на 6%

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи легковых электромобилей увеличились на 6% до 5,4 тыс. штук.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

«За девять месяцев 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,4 тыс. легковых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на полностью электрические авто в Украине вырос на 6%. При этом доля подержанных машин в этих регистрациях составила 92%, против 91% годом ранее, а их средний возраст — 4 года. Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. За последние девять месяцев автопарк страны пополнился 1 728 автомобилями этой модели», — говорится в сообщении.

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На втором месте TESLA Model 3 — 657 продаж, на третьем TESLA Model S — 612, FIAT 500е — 287, TESLA Model X— 268 шт.

Среди новых электромобилей за 9 мес. наиболее продаваемым стал HYUNDAI Ioniq — 93 шт.

электромобили
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