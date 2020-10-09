В Украине за сутки 5 804 заболевших Covid-19 – это новый антирекорд

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки – 5 804, выздоровели 2 417 пациента, умерли за сутки 89 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 8 октября, было рекордное количество инфицированных коронавирусом за сутки - 5397 человек; 7 октября было 4753 новых случая заболевания; 6 октября - 4 348 случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 250 538 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 779 человек, выздоровели –110 650.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 135 109 человек, на 3 298 больше, чем за предыдущие сутки.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), в Киеве (567), в Одесской (403), Хмельницкой (330), Днепропетровской (307), Тернопольской (305) областях.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 161.
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