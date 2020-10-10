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Медведчук договорился о поставках вакцины от коронавируса, и Зеленский не имеет никакого права его за это критиковать, – Шарий

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Медведчук договорился о поставках вакцины от коронавируса, и Зеленский не имеет никакого права его за это критиковать, – Шарий

В то время как в Украине растет количество заболевших COVID-19, украинская власть нещадно разворовывает деньги из коронавирусного фонда и при этом позволяет себе критиковать Виктора Медведчука за переговоры с Россией о поставках вакцины.

Об этом заявил блогер Анатолий Шарий, сообщает телеканал «112 Украина».

Также Шарий считает, что Украина все равно будет покупать российскую вакцину, но уже через третьи страны и в 10 раз дороже.

«Виктор Медведчук проводит три встречи с Путиным, обсуждает возможность предоставления Украине вакцины, потому что россияне уже разработали эту вакцину. Она еще не полностью испытана, это факт, но 40 тыс. человек уже вакцинировано, пока что никто не умер и никто не заболел. При этом Украина будет ждать, пока разработают эту вакцину. Скорее всего, дождутся, когда Бразилия будет продавать ее Украине в 10 раз дороже, чем всему остальному миру, а эти будут перепродавать своему населению», — отметил блогер.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране сейчас критичная и вакцина украинцам очень нужна.

«В Украине большая проблема сейчас с коронавирусом, это уже видно — растет количество заболевших. Люди перестают постепенно рассказывать, кто там заболел, потому что у людей начинают болеть их родные и близкие, к сожалению, а некоторые умирают. Вакцина нужна, и нужна очень сильно. Это вопрос буквально жизни и смерти населения Украины», — подчеркнул Шарий.

По его мнению, пока Зеленский критикует Виктора Медведчука и обещает дождаться, когда вакцину разработает Европа, вирус может стоить жизни тысячам украинцев.

«Зеленский по отчету о своей поездке пишет на „Фейсбуке“, что некоторые там ездят и колют непроверенную вакцину, а мы дождемся, пока Европа разработает. Европа разработает? Предоставят сначала Европе, белым людям, потом предоставят черным людям, а потом то, что останется, пойдет в Украину. Сколько к тому времени умрет людей с учетом того, что заболеваемость каждый день бьет рекорды? Причем вышли на совсем плохую историю — 40% от тестируемых являются заболевшими», — сказал Шарий.

Блогер напомнил, что результаты проверки, проведенной Счетной палатой, подтвердили нецелевое использование 35 млрд грн из коронавирусного фонда.

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«Результаты проверки Счетной палаты подтверждают эту информацию — 35 млрд на дороги из фонда по борьбе с коронавирусом в стране, где каждый день новый рекорд по заболеваемости. Кто за это ответит? Да никто. Потому что отвечать надо перед правоохранительными органами, а они все свои. Банда продолжает рубить капусту», — резюмировал Анатолий Шарий.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность поставки в Украину вакцины против COVID-19, разработанной российскими учеными. Также Медведчук отметил, что эффективность и безопасность вышеуказанной вакцины проверил лично на себе и членах своей семьи — ни с побочными эффектами, ни с временным недомоганием никто из них не столкнулся.

Виктор Медведчук, Анатолий Шарий
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