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Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы

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Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы

Американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2020 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.

Премию им присудили «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов проведения аукционов».

«Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также применили свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, например, радиочастот, которые сложно продать традиционным способом. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится в заявлении, размещенном на сайте университета.

«Их теоретические открытия улучшили работу аукционов на практике», — отмечается в нем.

Премия в размере 10 млн шведских крон (свыше $1,1 млн) будет равно поделена между лауреатами.

Милгром преподаёт экономику в Стэнфордском университете, а также в разные годы преподавал или выступал с лекциями в Северо-западном Университете, Йельском Университете, в университете Беркли.

Ему 72 года, он родился в Детройте, там он окончил Мичиганский Университет. Затем в Стэнфордском университете он получил степень магистра наук по статистике, а позднее там же — докторскую степень в бизнесе.

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Уилсон также преподает в Стэнфордском университете, его альма-матер — Университет Гарварда. Он родился в Небраске и получил стипендию в Гарвардском университете, где получил степени бакалавра, магистра и доктора делового администрирования. Ему 83 года.

Нобелевская премия
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