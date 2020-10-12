Зеленский ждет от Венедиктовой результат до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна показать результаты своей работы до конца года, как этого ожидали и от предыдущего.
В интервью программе «Hard Talk» на ВВС, отвечая на вопрос о причине смены генпрокурора в марте 2020 года спустя полгода его работы, Зеленский пояснил: «Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Полгода — очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ».
При этом глава государствазаявил, что не влияет на правоохранительные органы и, в частности, на расследование дел в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.
«Меня в принципе не интересует, что с ним происходит ежедневно. Я считаю, что все равны перед законом. Так должно быть. Есть уголовные дела против тех или иных чиновников, уголовные дела, которые есть против бизнесменов, укравших деньги или вероятно укравших деньги. Они должны предстать перед судом», — указал Зеленский.
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