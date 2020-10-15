Президент Кыргызстана ушел в отставку

Глава Кыргыстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку на фоне протестов в стране после выборов.

Об этом сообщает его пресс-служба.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил Жээнбеков.

По его словам, он подал в отставку, так как этого требуют люди.

«Вчера Жогорку Кенеш (парламент — ред.) утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается», — добавил он.

Жээнбеков также отметил, что для него целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе превыше всего.

Ранее Жээнбеков заявил, что пойдет в отставку только после того, как в стране пройдут новые парламентские выборы.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 оппозиционных партий, проигравших выборы, отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в результате беспорядков на фоне протестов против результатов парламентских выборов пострадали более тысячи человек, один человек погиб.

В пятницу президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство страны и премьер-министра Кубатбека Боронова. Также глава страны ввел на территории Бишкека режим чрезвычайного положения.