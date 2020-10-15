Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.

«20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны. Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме», — сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Мендель рассказала, что это послание должно было состояться в апреле, однако из-за ухудшения пандемической ситуации было перенесено.

По ее словам, парламент будет работать в обычном режиме.