Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.
«20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны. Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме», — сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.
Мендель рассказала, что это послание должно было состояться в апреле, однако из-за ухудшения пандемической ситуации было перенесено.
По ее словам, парламент будет работать в обычном режиме.
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