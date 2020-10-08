В Киргизстане заявили об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова

Местонахождение действующего президента Киргизстана Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев, передает «Интерфакс».

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова (подал в отставку 6 октября. — Ред.) неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — сообщил он.

И.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, также сообщил, что он не знает, где находится президент. «Я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — цитирует его слова 24.kg.