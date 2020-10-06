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Президент Киргизстана заявил о попытке захвата власти в стране, там могут отменить итоги парламентских выборов

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Президент Киргизстана заявил о попытке захвата власти в стране, там могут отменить итоги парламентских выборов

В Киргизстане минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — говорится в обращении президента, распространенном во вторник.

По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь.

«Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина», — заявил Жээнбеков.

Президент заявил, что спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников — не поддаваться на провокации.

«Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — заявил Жээнбеков.

Протесты в столице Киргизстана начались в понедельник, 5 октября, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов. Из 16 партий проходной барьер 7% преодолели только четыре (окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов). Несогласные с результатами требуют провести повторное голосование.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Протестующие смогли прорваться на территорию Белого дома, где расположены парламент Киргизии и администрация президента. Еще часть демонстрантов пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Протестующие потребовали освободить его, и после переговоров с руководством госкомитета экс-президента отпустили.

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По требованию демонстрантов были также освобождены экс-премьер республики Сапар Исаков и экс-депутат Садир Жапаров. Лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Жанар Акаев заявил, что оппозиция Киргизии сформирует новое правительство и выберет премьер-министра.

Жээнбеков назначил на 6 октября встречу с лидерами всех партий, которые участвовали в выборах. В его пресс-службе сообщили, что глава государства «рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста».

Сооронбай Жээнбеков, Киргизстан
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