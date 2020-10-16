Европа одобрила возобновление полетов Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало лайнер Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов до конца 2020 года. Об этом в пятницу в интервью агентству Bloomberg сообщил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

«Наш анализ показывает, что он надежный, и достигнутый уровень безопасности для нас достаточно высок», — отметил Кай. В настоящее время, по его словам, агентство проводит окончательную проверку документов перед подготовкой проекта директивы по летной годности, которую оно планирует выпустить в следующем месяце. В то же время разработка так называемого синтетического датчика, позволяющего усовершенствовать систему безопасности лайнера, займет от 20 до 24 месяцев. «Мы обсудили с Boeing, что с помощью третьего датчика мы сможем достичь еще более высокого уровня безопасности», — добавил Кай.

Программное обеспечение, как подчеркнул исполнительный директор EASA, потребуется для следующей модели самолета, получившей название 737 MAX 10, и будет установлено на другие версии. Синтетический датчик, по мнению Кая, упростит работу пилотов в случае отказа одного или обоих механических датчиков. «Мы считаем, что в целом это хорошее развитие, которое повысит уровень безопасности», — подытожил он.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Boeing позднее внесла изменения в работу системы улучшения характеристик маневренности. Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием. В сентябре глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон принял участие в испытательном полете лайнера. Борт вылетел из международного аэропорта округа Кинг (штат Вашингтон), полет длился два часа. Испытания были призваны повысить доверие потенциальных пассажиров к надежности лайнера.