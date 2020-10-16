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Несмотря на все запреты, 17% украинцев пользуются российскими СМИ

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Несмотря на все запреты, 17% украинцев пользуются российскими СМИ

17% украинцев пользуются российскими средствами массовой информации, свидетельствует исследование социологической компании InMind.

Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 17% респондентов заявили, что на протяжении последних 30 дней использовали российские СМИ для получения новостей. В то же время 73% не прибегают к информации таких СМИ, а остальные затруднились ответить.

Также 28% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют российские СМИ, ответили утвердительно, еще 47% сказали, что их окружение не использует такие медиа, а 25% затруднились ответить.

Говоря о причинах использования российских СМИ, большинство респондентов (29%) назвали необходимость узнать, что данные СМИ рассказывают об Украине, 28% — получить новости из РФ о том, что происходит в РФ, 25% — возможность получить альтернативную точку зрения, 17% заявили, что росСМИ интересны, 15% указал на возможность получать новости на русском языке, а 3% уверены, что данные СМИ более правдивы и независимы.

Среди пользователей российскими СМИ, 52% доверяют российским печатным изданиям, 43% — радио, 35% — страницам в соцсетях, 28% — телеканалам и 25% — интернет-сайтам новостей.

Пользователи российских телеканалов в Украине наибольше предпочитают смотреть: НТВ, Россия 24, РТР-Планета, Первый канал и Россия 1.

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Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, которая реализует «контекстно-медийную программу в Украине» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Опрос проводился в июле-августе 2020 года, проведено 4 тыс. интервью, в частности по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть — 1 630 интервью. Все интервью проводились в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.

СМИ, опрос, отношения с Россией
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