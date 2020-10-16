Интернет-СМИ украинцы доверяют больше, чем телеканалам

48% украинцев доверяют национальным и региональным интернет-СМИ, свидетельствует исследование социологической компании InMind.
Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 48% украинцев доверяют национальным интернет-СМИ, 41% — национальным телеканалам, 21% — национальным радиостанциям и 19% — национальным печатным СМИ.
В то же время, региональным интернет-СМИ также доверяет 48% опрошенных, региональным телеканалам — 38%, региональным радиостанциям — 22% и региональным печатным СМИ — 22%.
Кроме того, на вопрос, какие СМИ вы использовали на протяжении 30 дней для получения новостей, 62% отпрошенных ответили, что социальные сети, 52% — телевидение, 48% — сайты новостей, 13% — радио, 8% — печатные СМИ.
Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, что реализует «контекстно-медийную программу в Украине», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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