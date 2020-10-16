В Киев только сейчас пришла метеорологическая осень

15 октября в Киев пришла метеорологическая осень.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень. Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла + 12,3 °С», — говорится в сообщении.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. До этого позднее всего осень приходила в столицу 7 октября в 1999 году.
Нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Дольше всего лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней.
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