Кузьмин: Для тех, кто строит суверенную Украину, настоящий патриот и государственник – это Медведчук

Реакция на поездку Виктора Медведчука в Москву и его успешные переговоры с российским руководством по многим направлениям четко показала, кто хочет построить в Украине суверенное, демократической государство, а кто — превратить нашу страну в подконтрольную Западу, марионеточную Антироссию.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, передает «112 Украина».

«Для тех, кто строит Антироссию, поездка Виктора Медведчука, его политическая позиция, политическая позиция его партии, являются безусловным предательством. Для них предателями родины являются и миллионы украинцев, которые поддерживают Медведчука и ОПЗЖ. Для тех же, кто строит Украину для народа, Медведчук — настоящий патриот, смелый человек и государственник, способный прагматично мыслить и принимать самые выгодные для украинцев решения», — отметил Ренат Кузьмин.

Народный депутат уверен, что успешные переговоры Виктора Медведчука по вопросам достижения мира на Донбассе, поставок в Украину единственной в мире российской вакцины от коронавируса, снятия российских санкций с украинских предприятий являются безоговорочным доказательством его патриотизма.

«Результатами последней поездки Медведчука стали явные, существенные преимущества для украинцев. Он, в отличие от Зеленского, который так и не смог добиться мира, принял участие в диалоге Парламентского измерения Нормандского формата и сдвинул дело с мертвой точки. И речь идет вовсе не о „сдаче в плен“, а о решении конфликта на Донбассе по украинскому сценарию, предусматривающему для украинцев наибольшую выгоду. Это, во-первых. Во-вторых, Россия, получившая заявки на поставки 1,2 миллиардов доз вакцины от коронавируса из пятидесяти стран мира, благодаря Медведчуку готова поставлять ее в Украину вне очереди. Зеленский же, отказавшись от этой вакцины, готов уничтожить миллионы украинцев лишь для того, чтобы досадить Медведчуку. Разве Зеленский думает о людях? Разве он патриот? В-третьих, работники предприятий тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, бумажно-целлюлозной, радиотехнической и винодельческой отраслей, сориентированных на российский рынок, а это более 150 тысяч человек, теряют рабочие места из-за российских санкций. Медведчук договорился о снятии этих санкций и о возобновлении работы украинских предприятий. Разве не патриотично дать украинцам возможность работать и достойно жить в своей стране?», — подчеркнул политик.

А вот действующая власть, по мнению Рената Кузьмина, прикрываясь патриотизмом, удовлетворяет свои политический амбиции и ведет целенаправленную политику на уничтожение украинцев.

«Не могут политики, готовые уничтожать украинцев ради своих амбиций, считаться патриотами, даже если они каждую минуту говорят о своей патриотичности, ходят в вышиванках, поют гимн и демонстративно разговаривают по-украински перед телекамерами. Патриот — это тот, кто без лишних слов сделает нас счастливее, а не тот, кто, прикрываясь красивыми лозунгами, пошлет нас на смерть и откажет в нужном лекарстве. Медведчук — патриот, он заботится о людях, их здоровье и безопасности, а Зеленский — не патриот, для него люди — лишь прикрытие для политических амбиций и собственного эгоизма», — подытожил Ренат Кузьмин.

Напомним, что во время поездки в Москву председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным касательно поставок российской вакцины от коронавируса, снятия санкций с украинских предприятий, дальнейших шагов по достижению мира на Донбассе.