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Семьям погибших в катастрофе Ан-26 перечислили первые деньги

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Семьям погибших в катастрофе Ан-26 перечислили первые деньги

Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Отмечается, что более 28 миллионов гривен направлены Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

«На сегодня решение о выплате принято в отношении 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Документы в отношении их рассмотрены Комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден министром обороны Украины», — добавили в министерстве.

Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

На сегодня продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы последней должны быть представлены министру обороны до 25 ноября.

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Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку на аэродром в городе Чугуеве разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант — Виталий Вильховый — скончался в больнице от ожогов. Курсант Вячеслав Золочевский выжил.

Минобороны, Чугуев
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