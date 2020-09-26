Cемьи погибших в авиакатастрофе под Харьковом получат по 1,6 млн

Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение выплатить по 1,6 млн гривен семьям каждого из 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщил в субботу заместитель главы украинского Минобороны Игорь Старобинский.

«Министр обороны принял решение выплатить единовременное пособие членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, то есть 1 млн 576 тыс. гривен на каждого», — сказал он на внеочередном заседании правительства.

Старобинский уточнил, что выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны.