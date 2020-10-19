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Монополию «Тедиса» пытаются узаконить через Раду

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Монополию «Тедиса» пытаются узаконить через Раду

Народный депутат «Европейской Солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе зарегистрировала проект Закона № 2719, которым предлагается внести изменения в законы в сфере регулирования производства и оборота табачных изделий. Об этом сообщила «Лига антитраста».

Инициатива якобы должна выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и имплементировать Директиву 2014/40 / ЕС о приближении нормативных актов государств-членов в сфере производства, презентации и продажи табака и сопутствующих товаров.

«Предлагаемые изменения в основном повторяют положения Директивы и в целом положительны. Если бы не одно «но». «За скобками» европейских норм осталась предложенная законопроектом модель механизма отслеживания оборота табачных изделий с помощью электронной системы контроля», - указывают в« Лиге антитраста».

Электронная система контроля или как ее еще называют track & trace - это электронная система, позволяющая отслеживать движение табачных изделий: от пачки к коробу, и от производителя до конечной точки продаж. Такая система внедрена и функционирует в Европе, и это позволяет правоохранителям не только выявлять контрабандную и контрафактную продукцию, но и устанавливать место изготовления нелегального товара и проследить его движение.

В Украине эта система сейчас не закреплена на нормативном уровне, поэтому контролирующие органы не имеют возможности легально ею пользоваться.

Законопроект №2719 предлагает закрепить необходимость внедрения подобной системы в Украине. Но в проект вообще не описаны требования и критерии к разработчику и администратору электронной системы, источникам финансирования ее разработки и технической поддержки. Также нет европейского требования о полной независимости идентификаторов и операторов системы от любых участников табачного рынка.

Законопроект Климпуш-Цинцадзе определяет, что порядок создания, финансирования и функционирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий утверждается Кабинетом Министров Украины.

Напомним, Кабинет Министров по инициативе замминистра экономики 9 сентября 2020 в нарушение регламента принял постановление «О реализации экспериментального проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий».

Согласно правительственному акту идентификатором и оператором системы может стать единственная частная компания «Тедис Украины», которая сейчас является активным участником рынка, указывают в «Лиге антитраста».

Постановление Кабмина было принято без согласования с Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой и другими органами. На это постановление уже поданы два иска в обычные суды и 46 народных депутатов обратились в Конституционный суд.

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«По информации из наших источников, отдельные табачные производители не желают еего выполнять. И потому что «Тедис» уже слишком токсичен для транснациональных компаний. И в силу риска смены власти и возникновения обвинений в их адрес в монополизации рынка и сотрудничества с «Тедисом». И потому, что постановление противоречит европейской Директиве, а значит не даст ожидаемого эффекта и объем контрабанды как минимум сохранится, а как максимум будет расти. Поэтому производители считают необходимым закрепить такую модель на уровне закона, чтобы обезопасить себя и переложить ответственность за последствия на государство в лице парламента. Следовательно, в случае если законопроект будет принят в такой редакции, депутаты легализуют указанное правительственное постановление и монополию «Тедиса», что нарушает условия европейской Директивы для имплементации которой проект Закона якобы разрабатывался», - сообщает «Лига антитраста».

Иванна Климпуш-Цинцадзе, Тедис Украина
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