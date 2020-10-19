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Nokia запустит для NASA сеть 4G на Луне

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Nokia запустит для NASA сеть 4G на Луне

Nokia получила от NASA контракт на развертывание беспроводных систем связи 4G на Луне. Об этом пишет CNN. Заявление о проекте также опубликовала Bell Labs — дочерняя компания Nokia, которая займется его реализацией вместе с инжиниринговой компанией Intuitive Machines.

Bell Labs получит от NASA $14,1 млн для работы над проектом. В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы. Как и на Земле, лунную сеть 4G планируют со временем модернизировать до стандарта 5G.

Аппаратное обеспечение лунной беспроводной связи будет иметь свои особенности. Сетевое оборудование построят с учетом естественных условий на Луне: высокой температуры, радиации и вакуума. Кроме того, оборудование должно бесперебойно работать во время взлетов и посадок космических аппаратов, которые создают на поверхности Луны серьезные вибрации, пишет CNN.

Сеть 4G на Земле поддерживается большими вышками с генераторами энергии и радиосигналов. В Bell Labs придумали технологию, которая позволяет делать вышки меньшего размера. Диапазон их сигнала более ограниченный, чем у традиционных, но они потребляют меньше энергии и больше подходят для перевозки в космическом аппарате. На Земле вышки Bell Labs применяют для создания сетей 5G.

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NASA планирует построить лунную базу к 2028 году. На создание технологий, которые потребуются для решения этой задачи, агентство выделило $370 млн. Их получат компании, работающие над решениями в области беспроводной связи, производства электроэнергии, робототехники и др. Среди выбранных компаний — SpaceX Илона Маска и американский военно-промышленный гигант Lockheed Martin.

Nokia, Луна
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