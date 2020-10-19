За 3 года из Украины вывели более $22 млрд

«Бизнес уважаемых людей» за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд — на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию, сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
«Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов — то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций», — сказал Любченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.
По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.
«Моя позиция — создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры», — сказал Любченко.
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