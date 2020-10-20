Мнения украинцев об опросе «от Зеленского» разделились

Результатам анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на день местных выборов 25 октября 2020 года, будут доверять 43% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
В то же время 41% респондентов заявил, что не будет доверять результатам опроса. 15,1% не определились с отношением к опросу.
Отмечается, что результаты опроса по регионам сохраняют аналогичную пропорцию, при этом количество доверяющих результатам опроса несколько больше на западе (46,7% доверяющих против 36,3% не доверяющих) и ниже в южных областях (37,8% доверяющих против 48,3% не доверяющих).
Также респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций опроса президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей. Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это — искреннее намерение, 44,1% — что это политическая технология. 11,2% респондентов не определились с ответом.
При этом распределение результатов по регионам свидетельствует, что более положительно проведение опроса оценивают в западных областях (50% респондентов, выбравших вариант «искреннее намерение», против 41,6%, выбравших вариант «политтехнология»), наименее положительно — на востоке, в том числе на Донбассе (40,4% против 47,9%).
Всего, согласно результатам исследования, принять участие в президентском опросе планируют 54,6% респондентов. 35,8% заявили, что не планируют этого делать, 9,3% не определились. Доля решивших принимать участие в опросе превышает 50% во всех регионах страны: больше всего планирующих принять участие на западе — 58,5%, меньше всего — на востоке (50,7%).
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