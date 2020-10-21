Украинцы во время карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

За период действия карантина в Украине зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов, сообщает Министерство юстиции Украины.

«Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475», — говорится в сообщении на странице в Facebook.