В Украине количество браков в 6 раз превышает разводы

Всего за 2019 год в Украине зарегистрировано 237,858 браков и 38,572 разводов, сообщает Министерство юстиции на странице в Фейсбуке.

«В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), на втором месте — Днепропетровская область (20,187), на третьем — Харьковская (16,834).