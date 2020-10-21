Биткоин благодаря Paypal обновил максимум с лета 2019 года

Курс биткоина на бирже Binance обновил годовой максимум стоимости на уровне в $12 840. За прошедшие сутки актив подорожал на 7,3%, рост усилился после объявления платежной системы PayPal о добавлении функции покупки и продажи криптовалют. Плата за хранение цифровых денег PayPal взиматься не будет, а до 31 декабря 2020 года система не намерена брать комиссию при сделках с криптовалютами. Кроме того, в 2021 году в приложении появится возможность расплачиваться цифровыми активами в 26 млн торговых точек.
С начала года биткоин уже подорожал на 75%. В марте его цена опускалась до локального минимума в $3800. За последние 7 месяцев стоимость первой криптовалюты увеличилась на 238%. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 60,9% при капитализации BTC в $230,4 млрд. Суточный объем торгов монетой на данный момент находится на отметке в $39 млрд.
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