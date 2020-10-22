Виктор Медведчук: Мы делаем все, чтобы сохранить память о подвиге народа во время Великой Отечественной войны

Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Кривом Роге приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 76-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

«Сегодня мы вместе с руководством областной и городской партийной организации прибыли на этот праздник, чтобы подчеркнуть нашу память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны, — заявил в приветственной речи народный депутат, председатель Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктор Медведчук. — Поздравляю всех вас, уважаемые друзья, коллеги, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, с великим праздником — праздником освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков».

Политик напомнил, что, несмотря на сопротивление нынешней власти и праворадикальных организаций, на их попытки переписать историю и замолчать подвиг народа во время Великой Отечественной войны, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» каждый год 9 мая организовывает празднование великого Дня Победы, чтит память погибших, чествует ветеранов.

«Здесь, из уст руководителя ветеранской организации, прозвучали горькие для нас слова о том, как попирается память о Победе в Великой Отечественной войне, как пытаются переписать историю войны, стереть из памяти заслуги победителей и великий подвиг, совершенный советским народом, украинцами, миллионы которых погибли в годы Великой Отечественной, — сказал он. — Поэтому именно 9 мая „Оппозиционная платформа — За жизнь“ объявила о создании общественного движения „Украинский фронт защиты исторической памяти“, которое должно сохранить в памяти поколений величайший подвиг XX столетия, совершенный советским народом, украинцами в составе советского народа, участниками боевых действий и теми, кто ковал великую Победу в тылу».

Виктор Медведчук заверил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» делает все возможное для сохранения памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны.

«Мы делаем все необходимое, чтобы пресечь попытки провокаторов, пытающихся переписать историю, — заявил политик. — Уверен, что нам под силу не просто не забыть тот величайший подвиг, а и передать будущим поколениям, что произошло 9 мая 1945 года, что было 28 октября 1944 года, какой ценой была достигнута эта победа. Мы об этом помним и будем помнить».