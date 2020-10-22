Зеленский рассказал, зачем ему общенациональный опрос

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проведение инициированного им общенационального опроса 25 октября — важное событие, ведь введение реального народовластия было одним из пунктов его предвыборной программы.

«Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ», — сказал Зеленский во время интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Он отметил, что этот опрос не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему как президенту Украины дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

«Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», — сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

«Что такое социологический опрос? Это — выборка ... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка — это две тысячи человек», — отметил он.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

«Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа », - заявил он.

Говоря о следующих действиях украинской власти в случае одобрения гражданами возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

«Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина — самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать», — рассказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что речь не идет о возможности восстановления ядерного потенциала Украины.

«Мы говорим о том, что все должны выполнять свои договоренности. В противном случае мы с вами будем не „за столом“, как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19 », - сказал он.

Президент заверил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

«Не за счет государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда или официальной, или в декларации президента Украины », - сказал Зеленский.