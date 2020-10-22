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Зеленский считает СЭЗ на Донбассе важным элементом завершения войны

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Зеленский считает СЭЗ на Донбассе важным элементом завершения войны

Введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» украинским телеканалам.

«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — сказал Зеленский

Президент отметил, что уже сейчас на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты, однако главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью. «Режим тишины» работает. И там сегодня уже большая территория безопасна» , — сказал он.

По словам Зеленского, идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году, и бизнесу необходимо дать сигнал, что инвестиции в Украине, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

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В то же время президент Украины подчеркнул, что возможность введения СЭЗ не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

«Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска», — сказал Зеленский.

Донбасс, Владимир Зеленский, СЭЗ
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Четверг, 22 октября 2020
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