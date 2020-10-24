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Администрация Youtube блокирует канал Виктора Медведчука из-за его правдивых высказываний

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Администрация Youtube блокирует канал Виктора Медведчука из-за его правдивых высказываний

Администрация сервиса Youtube, который принадлежит американской корпорации Google, накануне местных выборов в Украине заблокировала канал Виктора Медведчука, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины.

Таким образом, было ограничено право украинцев на получение правдивой информации о том, что США осуществляют внешнее управление Украиной, превращая ее в свою колонию, а также о необходимости восстановления торгово-экономических связей с РФ и покупки российской вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В ОПЗЖ отметили, что Youtube-канал Виктора Медведчука был создан сравнительно недавно – 21 марта 2019 года, однако пользовался огромной популярностью, имея более 71,6 тыс. подписчиков и 158 млн просмотров. По последнему показателю Youtube-канал Виктора Медведчука оставил далеко позади Youtube-каналы других украинских политиков, таких как Президент Украины Владимир Зеленский (64,7 млн просмотров), Петр Порошенко (53,6 млн просмотров), Юлия Тимошенко (61,3 млн просмотров) и прочие.

«Такая популярность закономерна, поскольку Виктор Медведчук выступает за восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, защищает русский язык от дискриминации, выступает в защиту единственной канонической православной церкви в Украине от гонений и нападок, а также отстаивает защиту исторической памяти и борется с переписыванием истории нашей страны, принимает активное участие в работе межфракционного и межпарламентского объединения, ставящего своей целью установление мира в Украине, защищая интересы Украины, проводит успешные переговоры с лидерами государств», – подчеркнули в партии.

В ОПЗЖ не сомневаются, что такие действия администрации Youtube являются актом политической мести со стороны США лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь», который не боится говорить правду. Это месть за его принципиальную позицию и активность, направленную, в частности, на расследование деятельности биолабораторий Пентагона на территории Украины.

«Прекращение работы Youtube-канала Виктора Медведчука призвано помешать донесению до Украинского народа объективной, невыгодной Соединенным Штатам Америки информации о вакцине "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напомнили: с целью недопущения вакцинации украинцев, увеличения числа жертв среди населения нашей страны посольство США открыто вмешалось во внутренние дела Украины, сделав вопиющее и хамское заявление о том, что Украина не будет закупать единственную существующую в мире вакцину от коронавируса, о возможности поставки которой договорился Виктор Медведчук.

«Блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука направлено на ограничение права украинцев на информацию о достигнутых Виктором Медведчуком в ходе переговоров с Владимиром Путиным договоренностях относительно снятия в одностороннем порядке ответных санкций с ряда украинских предприятий, что позволит им нарастить объемы производства, даст работу гражданам нашей страны, остановит волну банкротств предприятий и продажу их за бесценок наравне с землей и недрами Украины, в чем заинтересованы финансово-промышленные круги в США», – отмечается в заявлении.

Помимо этого, блокирование канала Виктора Медведчука, по сути, является вмешательством во внутренние дела Украины, ограничением права на свободу слова и доступ к информации.

«Блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука является ограничением свободы слова и подтверждает, что действия корпорации Google направлены на искажение реальной информационной картины, это делается в интересах определенных политических и финансовых кругов США, желающих полностью подчинить и беспрепятственно грабить Украину», – отметили в партии.

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«Такие шаги лишь укрепляют нашу партию в решимости отстаивать интересы Украинского народа, защищать суверенитет и независимость нашей страны. Верим, что Украинский народ поддержит нас в том, чтобы сбросить ярмо внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки!» – подчеркнули в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее партия заявляла, что ряд украинских СМИ, которые распространяли фейки о Викторе Медведчуке, понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством.

YouTube, Виктор Медведчук
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