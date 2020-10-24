Чаплыга: Блокирование Ютуб-канала Медведчука – это уничтожение того, кто всухую выигрывает у проамериканских политиков на американских ресурсах

Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал блокирование ютуб-канала Виктора Медведчука: «Вчера на сутки был заблокирован мой аккаунт за мое «нелестное» отношение к соросятам и их покровителям демократам в заморской метрополии. А сегодня заблокировали ю-туб Медведчука. Простите, но я как-то иначе себе представлял «светлых эльфов» заокеанской демократии, спасающих нас от тоталитаризма, неся нам свет «свободы слова».

«Напомню, что в 2014 году после захвата власти в Украине политиками, ориентировавшимися на США, против Медведчука Белый Дом ввел санкции. А позже, в 2017 году у Медведчука заблокировали его личный аккаунт на Фейсбуке, на котором было более 700 тысяч подписчиков, и страницу политика — на ней тоже было больше 700 тысяч. Вместе — под полтора миллиона. Больше, чем у любого украинского политика и в то время, и сейчас. Сегодня у Медведчука заблокировали его канал на Ютюбе, видео на котором просмотрели 158 миллионов раз. Причем это самое большое число просмотров среди всех украинских политиков. И все это „конечно“ же не нарушение свободы слова (сарказм)», -считает он.

«Простите, но это тотальная ядерная информационная бомбардировка по тому, кто всухую выигрывает на американских же ресурсах у проамериканских политиков. Это не „свобода слова“ — это грязные методы борьбы и двойные стандарты», делает вывод Чаплыга.