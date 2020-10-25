В Киеве уже открылись и работают все избирательные участки

районах не открылись вовремя, однако они уже начали работу, сообщил руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрий Загуменный.

«Сейчас в столице в штатном режиме работают все избирательные участки. Киевляне впервые осуществляют волеизъявление в условиях карантина, поэтому напоминаю об обязательном наличии маски и соблюдении социальной дистанции во время голосования», — заявил Загуменный, сообщает пресс-служба КГГА.

Ранее полиция Киева сообщила, что по состоянию на 8:30 два участка — в Оболонском и Дарницком районах — не начали работу, ещё шесть в Шевченковском и Соломенском районе начали работу с опозданием.