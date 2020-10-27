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Новые карантинные ограничения могут ввести при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

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Новые карантинные ограничения могут ввести при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Цифра есть — 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки — это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения», — сказал он в ходе вебинара «Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?» во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки — Ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

«Эта цифра (для каждого региона — Ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться», — пояснил замминистра.

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По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

«В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию», — отметил Ляшко.

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в понедельник — 5426.

карантин, коронавирус
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