Курс биткоина приблизился к двухлетнему максимуму

Цена биткоина на криптобирже Binance приблизилась к двухлетнему максимуму. В ночь на 28 октября стоимость актива достигала $13 859, тогда как в июне 2019 года поднималась до $13 970. Сейчас главная цифровая монета торгуется на уровне в $13 760, за прошедшие сутки она подорожала на 5%.

Активный рост курса BTC возобновился в начале сентября, когда он начал подниматься с локального минимума в $9825. С тех пор рост составил 40%. Доля первой криптовалюты на рынке достигла 62,5% при его общей капитализации в $407,7 млрд.