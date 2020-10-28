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Кабмин отменил «карантинные» ограничения зарплат руководителей госпредприятий

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Кабмин отменил «карантинные» ограничения зарплат руководителей госпредприятий

Кабинет Министров урегулировал ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

Об этом сообщает Урядовий портал.

«26 октября в соответствии с решением Конституционного суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного „Заключительными положениями“ Закона об изменениях в Государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Принятие вышеупомянутых решений стало возможным благодаря принятым Верховной Радой 17 сентября 2020 года изменениям в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“, которым Верховная Рада предоставила право Кабинету Министров Украины сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19», — отметили в КМУ.

Одновременно постановлением о «Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности. Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн. Принятое постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть показала намерения снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года. Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета Министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы.

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Напомним, 3 марта 2020 года правительство ограничило уровень зарплаты главам госкомпаний. Месячный размер заработной платы руководителя государственной компании в контракте не должен был превышать 1,25 миллиона гривен.

зарплаты, Кабмин
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