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Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко в отмывании денег

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Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко в отмывании денег

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов, и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.

«В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около EUR2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии на ее сайте в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ему предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран. Как говорится в сообщении, существуют подозрения, что комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК «Энергоатом».

Швейцарские правоохранители отмечают, что предъявление такого обвинения стало результатом отличного сотрудничества с украинской и чешской прокуратурой в рамках запросов о взаимной помощи после открытого OAG в 2013 году дела, в частности, необходимая информация была получена после начала собственного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) и «Энергоатом». Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)«.

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами «Энергоатома» при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

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Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Швейцария, Николай Мартыненко
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